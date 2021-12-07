Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Hakk'a yürüdü. Ülkemize yaptığı hizmetler ve çalışmalarıyla geride büyük bir miras bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

