Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker Yalman için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



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