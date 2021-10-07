Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit Özköse için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun Özköse'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



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