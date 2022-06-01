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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Özcan için başsağlığı mesajı

01.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Özcan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt Pervari'de teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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