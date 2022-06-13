Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuşba'daki deprem için geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz