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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuşba'daki deprem için geçmiş olsun dileği

13.06.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuşba'daki deprem için geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

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