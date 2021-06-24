Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları yarın start alıyor

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, yarın Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında Muğla ve İstanbul'da iki etap halinde yapılacak organizasyonun basın toplantısı, Armutalan Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Thermal'de gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenecek yarışların ilk etabına Muğla olarak ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Uluslararası düzenlenen bu tür organizasyonların yarışma özelliğinin yanı sıra ilin tanıtımına ve eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesine de olanak sağladığını belirten Tavlı, "Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koylarında düzenlenecek bu organizasyon, ilimizin spor turizmine yönelik çeşitli ve önemli destinasyonlarının, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin yarış boyunca tüm dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Muğla'mız sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, çeşitli alternatif etkinlik fırsatlarıyla pek çok ulusal ve uluslararası spor müsabakasına başarı ile ev sahipliği yapmıştır." diye konuştu.

Tavlı, Muğla'da spor turizminin yaygınlaştırılması ve her türlü spor organizasyonunun yapılması için tüm kurum ve kuruluşlarca gereken desteğe hazır olduklarına dikkati çekerken, "Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nın, ülkemiz turizminin gözbebeği Muğla'mızda düzenlenmesini sağlayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübüne, organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara ve yarışmacılara içtenlikle teşekkür ediyorum. Yurt içinden ve yurt dışından tüm misafirlerimizi ilimizin eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabıyla ilgili bilgi verdi.

Muğla'nın, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka olduğunu ifade eden Yemlihaoğlu, "Muğla, dünyanın parlayan yıldızı olmak adına tüm bu vasıflara, birçok dünya ülkesinden çok daha fazla sahip. Bu organizasyonla hem ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamayı hem de Muğla ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ülkemizin de yurt dışında tanıtımına büyük çaba harcıyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı sporcular, denizin dalgalarına, akıntılarına, rüzgara karşı katedecek. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas ise yarışların ev sahipliğini 2. yılda da yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımında da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru DHL Express'in Türkiye Üst Yöneticisi Mustafa Tonguç, deniz sporları arasında en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nı DHL Express olarak, Türkiye'nin dünya çapında tanıtımına hizmet eden kıymetli bir yarışma olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

- Halikarnas Kupası, Bodrum'da son bulacak

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek.

Yarın Marmaris'ten saat 15.00'te start alacak olan yarışta; ekipler Halikarnas Kupası için mücadele verecek.

Etabın ödül töreni, 27 Haziran'da Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

- Yarışların İstanbul etabı 29-31 Ekim'de

Yarışların İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek.

İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı bulacak.

İstanbul etabı, 31 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.

- Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıtalar arası yarışacaklar

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi salgın önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.

Toplantıya, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve mülki amirler katıldı.

