Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni konseri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası'nın ödül töreni dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan konserin, Marmaris'teki yangında bir orman işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Hollanda'dan 37 yelkenli yat ile 300 sporcunun katıldığı Halikarnas Kupası'nın ödül töreni kupa takdimiyle sınırlandırıldı.

Marmaris Körfezi'nden Datça ve Bodrum güzergahında ilerleyerek tamamlanan yarışmanın Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreninde daha önceden duyurusu yapılan konserin iptal edildiği açıklandı.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, "Marmaris İçmeler bölgesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Şu anda yangınla mücadele veren tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Bu şartlar altında düzenlenecek ödül töreni programımızdaki konser etkinliğini iptal ediyoruz. Programımız kupa takdimiyle sınırlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

