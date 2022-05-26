YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları

26.05.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halikarnas Kupası adıyla düzenlenen ilk ayağı Arçelik Sailing Team birinci bitirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinden 100'ün üzerinde teknenin katılımıyla dün başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk etap olan Halikarnas Kupası'nı, Bodrum ilçesine birinci sırada ulaşan Arçelik Sailing Team ekibi kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Arçelik Sailing Team ekibi, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki marinaya ulaşarak, Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak gelen tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu.

Arçelik Sailing Team takımının kaptanı ve teknenin dümencisi Deniz Fıçı, gazetecilere, etapta rüzgarın oldukça değişken olduğunu belirterek, "Rüzgar sürekli değişti. Yelkenlerimizi ve kendimizi ayarladık. Hem gece hem de gündüz devam ettik. Dinlenme şansımız pek olmadı. Ekipte 3'ü kadın 12 kişiydik." dedi.

Kazanan ekiptekilerden Yasemin Bayrak da 4 yıldır yarışmalara katıldığını, etabın da oldukça zorlu geçtiğini ifade ederek, yarışmadan çok keyif aldıklarını, sonuçtan da mutlu olduğunu dile getirdi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ise "Halikarnas Kupası'nın ilk varan teknesi Türkiye'den Arçelik Sailing Team oldu. Bizim açımızdan ayrıca gurur verici bir durum bu. Diğer tekneler bu zorlu rotayı tamamlayarak Bodrum'a varmak üzereler. Marmaris'ten başlattığımız yarışa 14 farklı ülkeden 400 sporcu katıldı. Bodrum'da yapılacak törenle takımlara ödüllerini vereceğiz." şeklinde konuştu.

Yat yarışlarının ödül töreni 28 Mayıs Pazar akşamı Bodrum Kalesi'nde olacak. Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende kazanan takımlara ödülleri takdim edilecek.

Yarışlar DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Adana'da kayıp kadını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanması sürdürüldüAdana'da kayıp kadını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanması sürdürüldü
İstanbul'da komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındıİstanbul'da komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:23
Yatsı
21:57
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.