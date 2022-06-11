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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı

11.06.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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