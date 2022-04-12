SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

12.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TFF'nin gerçekleştirdiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 207 KM'lik Bodrum-Kuşadası etabıyla geçtiğimiz Pazar günü başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun günü, saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Nisan Pazar günü başlayan etkinlik 17 Nisan Pazar günü İstanbul parkuru ile bitecek. Peki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Nisan Pazar günü başlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu TRT ve Eurosport'tan canlı olarak yayınlanacak.

12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)

15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)

17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!Yarı çıplak sahaya daldı, güvenlik uçarak durdurdu!
Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!
Uğur Dündar seçimi kazandı!Uğur Dündar seçimi kazandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!

Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin başı belaya girebilir!

İspanya'yı karıştırdı! "Bu filmde yan roller"

İspanya'yı karıştırdı! "Bu filmde yan roller"

Galatasaray'dan cevap! Fenerbahçeliler kızacak...

Galatasaray'dan cevap! Fenerbahçeliler kızacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.