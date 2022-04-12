Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun günü, saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Nisan Pazar günü başlayan etkinlik 17 Nisan Pazar günü İstanbul parkuru ile bitecek. Peki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Nisan Pazar günü başlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu TRT ve Eurosport'tan canlı olarak yayınlanacak.

12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)

15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)

17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31)

