Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz