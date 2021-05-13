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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ramazan Bayramı mesajı

13.05.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin Kudüs'ün huzura kavuşmasına, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan kardeşlerimizin felaha ulaşmasına, İslam aleminin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum."

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