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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama:

22.06.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınına devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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