Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük"

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinin ihracat potansiyelinin büyük olduğunu belirterek, "İhracat için daha gidecek yolumuz var. Şu anda gerçekleşenler, gerçekleşmesi ihtimal olanların yanında aslında çok küçük rakamlar." dedi.

Eskişehir Endüstri Fuarı'na katılan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endüstri ve sanayi temeli güçlü olan Eskişehir'in havacılık başta olmak üzere savunma sanayisindeki rolünün giderek artmasını beklediklerini vurguladı.

Fuarın milli ve yerli ürünler konusunda önemine işaret eden Demir, "Şirketlerimiz bu süreçte oluşturacakları iş birlikleri ve iş modelleriyle yeni ürünlere imzalar atarlar diye bekliyoruz. İhracat için daha gidecek yolumuz var. Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük. Şu anda gerçekleşenler, gerçekleşmesi ihtimal olanların yanında aslında çok küçük rakamlar. İnşallah onları da ileride göreceğiz." diye konuştu.

- "Kritik alandaki çalışmaları hiç durdurmadık"