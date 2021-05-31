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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

31.05.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i canıgönülden tebrik ediyorum. Bize çok güzel bir mutluluk yaşattınız. Başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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