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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını kınadı

26.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alındığını belirterek, "Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kalın, sosyal medya hesabından, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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