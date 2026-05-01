Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6. etabı Antalya’dan başladı

Antalya-Feslikan etabında sporcular, genel klasmanı doğrudan etkilemesi beklenen 127,9 kilometrelik zorlu parkurda zirve finişi için pedal çevirecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bu yokuş yarış lideriyle ilgili çok önemli. Bugün çok büyük bir heyecan var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Antalya - Feslikan etabının startı, Konyaaltı Caddesi’nde verildi. Start programına Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Türkiye’nin uluslararası alandaki en önemli bisiklet organizasyonlarından biri olan turun başlangıcını yakından izleme fırsatı buldu.

Uzun tırmanış özelliğiyle öne çıkan Antalya - Feslikan etabı, TUR 2026’nın "kraliçe etap"larından biri olarak öne çıkıyor. Sporcular, Antalya’dan başlayıp Feslikan Yaylası’nda zirve finişiyle tamamlanacak 127,9 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

EMİN MÜFTÜOĞLU: "ANTALYA’NIN YAYLALARINI TÜM DÜNYA GÖRMÜŞ OLACAK"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turda hafta sonu yapılacak etaplarla birlikte son iki etaba girildiğini belirterek, Antalya - Feslikan etabının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Müftüoğlu, "Cumartesi ve pazar etabı olmak üzere 2 etap kaldı. Bugün kraliçe, son kraliçe etabını gerçekleştiriyoruz. Antalya’nın yaylalarını da bugün tüm dünya görmüş olacak. Feslikan Yaylası’na çıkıyoruz. İkinci kraliçe etabında da sona giden hedefteki ortalama sonuçlar belli olacak. Ama tabii yarış pazar günü bitecek. Bu yokuş, yarış lideriyle ilgili çok önemli. Bugün çok büyük bir heyecan var. O heyecanı yaşıyoruz" dedi.

Antalya’nın tur güzergahındaki önemine de dikkat çeken Müftüoğlu, organizasyona verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Müftüoğlu, "Antalya olarak Sayın Valimiz çok büyük destekler verdiler. Dün Valimizin startıyla Patara’da başladık, Kemer’e geldik. Şimdi yaylaya çıkıyoruz. Yarın da Belek, Antalya’nın güzelliklerini göstererek Ankara’ya gideceğiz. Burada 800 milyon haneye ulaşmayla ilgili tanıtımda bir hedefimiz var. Bunun ön çalışmalarını yaptık, anlaşmalarını yaptık. Tabii tur bittikten sonra sonuçları göreceğiz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR START HEYECANINI YERİNDE İZLEDİ

Etap startını izleyen vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Bisiklet yarışını ilk kez canlı takip ettiğini belirten Bengisu Eren, "İlk kez izledim, çok eğlenceli. Herkese başarılar. Birinci etaptan beri izliyoruz. Antalya’ya gelince canlı izledik" ifadelerini kullandı. Defne Su Eren ise yarışın başlangıç anındaki atmosferin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Eren, "İlk defa canlı izleme fırsatına eriştik. Açıkçası daha başlangıçta bile insan kıpır kıpır oluyor. Biz her ne kadar yarışmasak da bitişi düşünemiyorum. Bugün Feslikan etabı var, en zor etap. Yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Tabii ki gönlüm Türk yarışmacılarımızın kazanmasından yana ama tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Burada seyirciler olarak da güzel bir coşku oldu" dedi.

PINAR EREN: "ANTALYA’DA BÖYLE ORGANİZASYONLARIN DAHA FAZLA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Bisiklet sporunu yakından takip ettiklerini belirten Pınar Eren de Antalya’da bu tür organizasyonların artmasını istediklerini dile getirdi. Eren, "Vallahi çok mutluyuz. Antalya’da böyle şeylerin yapılmasını çok daha fazla istiyoruz. Biz bisiklet sporunun çok sıkı takipçisiyiz. Amatör olarak da başladık, devam ediyoruz. Feslikan’a da gideceğiz. Bugün işleri çok zor, onlara başarılar diliyoruz. Yarın da onların takibindeyiz. Ankara’yı da televizyondan izleyeceğiz" diye konuştu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Altıncı etap öncesinde Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz mayoyu genel klasman lideri olarak, kırmızı mayoyu ise dağların kralı klasmanında taşıdı. Yeşil mayo, en iyi sprinter klasmanında Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe’ye giderken, beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Mustafa Tarakcı giydi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Antalya - Feslikan etabında sporcular, hem zorlu tırmanışla hem de genel klasman mücadelesiyle karşı karşıya gelecek. Zirve finişiyle tamamlanacak etapta alınacak sonuçların, pazar günü sona erecek tur öncesinde liderlik yarışına önemli ölçüde yön vermesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır