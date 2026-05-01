Fas Sultanı Moulay Youssef'e benzetildi! Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

1926 yılında Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e gerçekleştirdiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada yayıldı. Fas Sultanının Cem Yılmaz'a benzerliği sosyal medyada konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video bir anda yayıldı. 1926 yılında Moulay Youssef’in Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında çekildiği belirtilen arşiv görüntüleri gündeme geldi.

Siyah-beyaz karelerde yer alan Fas Sultanı Moulay Youssef olduğu söylenen kişinin Cem Yılmaz’a benzetilmesi bir anda konuşulmaya başlandı.

Paylaşım kısa sürede viral olurken, sosyal medyada “tarihten çıkan Cem Yılmaz” yorumları dikkat çekti.

Gelen benzetmelerin ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz sessiz kalmadı. Yılmaz, yaptığı paylaşımda esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

“Fas prensi değilim, sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor.”

