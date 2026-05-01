Salih Uçan'dan rest! "Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz"

Beşiktaşlı Salih Uçan'dan Gaziantep FK maçı sonrası uyarı geldi. Yıldız oyuncu, kiralık veya gidecek ayrımı yapmadan tüm takımı son maça kadar savaşa çağırdı.

Burak Kavuncu
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, Gaziantep galibiyetinin ardından soyunma odasının ve camianın havasını değiştirecek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takım içindeki aidiyet duygusuna vurgu yapan milli futbolcu, sezon sonu yaklaşırken takımdan ayrılma ihtimali olan veya kiralık forma giyen arkadaşlarına sert ve net bir mesaj gönderdi.

SALİH UÇAN’DAN TAKIM ARKADAŞLARINA UYARI! "BURASI BEŞİKTAŞ, KİMSE BIRAKAMAZ"

Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, saha içindeki performansının yanı sıra liderlik karakterini de konuşturdu. Uçan, "Buranın oyuncusu, kiralık oyuncusu farketmez herkes son maça kadar savaşmalı" diyerek sezon sonu rehavetine savaş açtı.

"TECRÜBEMİ VE KALİTEMİ YANSITIYORUM"

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Maç sonu basın mensuplarına konuşan Salih Uçan, kendi rolüyle ilgili alçakgönüllü ancak iddialı ifadeler kullandı. İlk 11'de olup olmamasının profesyonelliğini etkilemediğini belirten yıldız oyuncu, "İlk 11 başlasam da sonradan girsem de elimden geldiği kadar tecrübemi, yeteneğimi ve kalitemi takımıma yansıtmaya çalışıyorum" dedi.

"BURASI BEŞİKTAŞ, KİMSE BIRAKAMAZ!"

Takım içindeki arkadaşlık hukukuna ve Beşiktaş formasının ağırlığına dikkat çeken Salih, sezon sonu yaklaştıkça oluşabilecek motivasyon düşüklüğüne karşı şu uyarıyı yaptı:

"Arkadaşlarıma da her zaman söylüyorum; mücadeleye devam etmemiz lazım. Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz! Sezon sonu geliyor; buranın oyuncusu, kiralık oyuncusu, gitme düşüncesi olanlar olabilir... Ancak herkes son maça kadar bu arma için mücadeleye devam etmeli!"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Bisiklet Turu’nun 6. etabı Antalya’dan başladıTürkiye Bisiklet Turu’nun 6. etabı Antalya’dan başladı
Recep Uçar: "İyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık"Recep Uçar: "İyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık"
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

BİM'e dondurma makinesi geliyor!

