Salih Uçan'dan rest! "Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz"

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, Gaziantep galibiyetinin ardından soyunma odasının ve camianın havasını değiştirecek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takım içindeki aidiyet duygusuna vurgu yapan milli futbolcu, sezon sonu yaklaşırken takımdan ayrılma ihtimali olan veya kiralık forma giyen arkadaşlarına sert ve net bir mesaj gönderdi.

SALİH UÇAN’DAN TAKIM ARKADAŞLARINA UYARI! "BURASI BEŞİKTAŞ, KİMSE BIRAKAMAZ"

Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, saha içindeki performansının yanı sıra liderlik karakterini de konuşturdu. Uçan, "Buranın oyuncusu, kiralık oyuncusu farketmez herkes son maça kadar savaşmalı" diyerek sezon sonu rehavetine savaş açtı.

"TECRÜBEMİ VE KALİTEMİ YANSITIYORUM"

Maç sonu basın mensuplarına konuşan Salih Uçan, kendi rolüyle ilgili alçakgönüllü ancak iddialı ifadeler kullandı. İlk 11'de olup olmamasının profesyonelliğini etkilemediğini belirten yıldız oyuncu, "İlk 11 başlasam da sonradan girsem de elimden geldiği kadar tecrübemi, yeteneğimi ve kalitemi takımıma yansıtmaya çalışıyorum" dedi.

"BURASI BEŞİKTAŞ, KİMSE BIRAKAMAZ!"

Takım içindeki arkadaşlık hukukuna ve Beşiktaş formasının ağırlığına dikkat çeken Salih, sezon sonu yaklaştıkça oluşabilecek motivasyon düşüklüğüne karşı şu uyarıyı yaptı:

"Arkadaşlarıma da her zaman söylüyorum; mücadeleye devam etmemiz lazım. Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz! Sezon sonu geliyor; buranın oyuncusu, kiralık oyuncusu, gitme düşüncesi olanlar olabilir... Ancak herkes son maça kadar bu arma için mücadeleye devam etmeli!"