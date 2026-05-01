Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz için dünya devi Arsenal niyeti bozdu. Tarihe geçebilecek bonservis ücreti artık masada...

Galatasaray'da şampiyonluğun en önemli yapı taşlarından biri olan Barış Alper Yılmaz için sezon bitmeden Avrupa devleri sıraya girdi. Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk çılgın teklifi elinin tersiyle iten sarı-kırmızılılar, bu kez önerilecek bonservis bedeli karşısında aynı tutumu sergileyemeyebilir...

ARSENAL DERBİDE İZLEDİ, BARIŞ ALPER YILMAZ'A TAM NOT!

Bu sezon tüm kulvarlarda tam 47 resmi maça çıkarak insanüstü bir fiziksel direnç gösteren, aynı zamanda 12 gol ve 15 asistlik devasa bir skor katkısı veren 25 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in radarına takıldı.

Fenerbahçe maçında Arsenal yetkilileri tarafından takip edilen Barış Alper Yılmaz tam not aldı.

50 MİLYON EURO MASADA!

Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın satışı için belirlediği rakamın 50 milyon Euro olduğu öğrenildi. Arsenal'ın bu rakamı ödemeye hazır olduğu öğrenilirken sezon sonunda iki taraf masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan, Barış Alper'in sözleşmesinde yer alan bir madde yönetimi kara kara düşündürüyor. Yıldız oyuncunun eski kulübü Keçiörengücü ile yapılan anlaşma gereği, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'si Ankara ekibine verilecek.

Galatasaray kurmaylarının, bu devasa payı düşürmek için önümüzdeki günlerde başkent ekibiyle pazarlık masasına oturması bekleniyor.

