Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da açılışlara katıldı

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray'da açılışlara katıldı.

Çiçek ile Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ATSO) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyit Göktaş'dan bilgi aldı.

Çiçek, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin iş insanları için çok önemli olduğunu söyledi.

Kendisinin 4,5 yıl Adalet Bakanlığı yaptığını hatırlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"İş insanlarının en büyük şikayeti, iş davalarının yüzde 90'ını kaybetmesi. Mahkemelerde davalarımız da uzun sürüyor. Yeni mahkemeler ve adalet sarayları yaparak bu işleri kısa sürede çözme imkanı yok. Bunun için çağdaş dünyanın bulduğu yöntemlerle bu ihtilafları çözmek lazım. Birkaç senedir bu arabuluculuk merkezleri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerden alınan kararlarla varılan mutabakat hakimden alınan karar hükmündedir. Bugün ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerin bulduğu alternatif uyuşmazlık çözüm merkezleri Türkiye'ye gelmiştir. Bunun sonucu olarak birkaç senedir iş davalarının yüzde 70'i bu yolla çözüldü."

- "İdareciler ile iş dünyası bir araya girerse o şehirler kalkınır"

Hisarcıklıoğlu, ise ATSO'nun proje fabrikası gibi çalıştığını ifade etti.

Aksaray'ın özellikle otomotiv, makine, gıda ve tekstil yatırımları için cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aksaray, pek çok dünya çapında büyük ve küresel firmaya ev sahipliği yapıyor. Aksaray için en önemli potansiyellerden bir tanesi de müthiş bir turizm potansiyeline sahip olması. İdareciler ile iş dünyası bir araya girerse o şehirler kalkınır. Türkiye'nin marka şehirlerinin arkasında bu birlik ve beraberlik var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Rahmeti ve bereketi görmek istiyorsak bir araya gelmek gerekiyor."

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Vali Hamza Aydoğdu, Çiçek'e tablo hediye etti.

