YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında emniyet ve jandarma kuvvetlerinin adliye girişinde silahlarını bırakmalarına yönelik talimat verdiği şeklindeki haberlere itibar edilmemesini bildirdi.Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye girişlerinde emniyet ve jandarma kuvvetlerinin silahlarını bırakmaları yönünde talimat verildiği yönünde haberlerin yanlış algıya sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Adliyelerimizin çalışma usulü olarak farklı birimlerde farklı düzeylerde güvenlik uygulamalarımız adliye yönetimimiz ve emniyet müdürlüğümüz arasında karşılıklı iletişim ve koordine ile sağlanmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında emniyet ve jandarma kuvvetlerinin adliye girişinde silahlarını bırakmalarına yönelik talimat verdiği şeklindeki haberlere itibar edilmemesini bildirdi.
Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye girişlerinde emniyet ve jandarma kuvvetlerinin silahlarını bırakmaları yönünde talimat verildiği yönünde haberlerin yanlış algıya sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Adliyelerimizin çalışma usulü olarak farklı birimlerde farklı düzeylerde güvenlik uygulamalarımız adliye yönetimimiz ve emniyet müdürlüğümüz arasında karşılıklı iletişim ve koordine ile sağlanmaktadır. Bu nedenle zaman zaman ihtiyaca göre görüşmeler ve yazışmalar yapılabilmektedir. Belirtmek gerekir ki söz konusu haber, toplumda anlam verildiği içeriğiyle yanlış algı oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedeniyle itibar edilmemesi gerekmektedir. Adliyemizde gerek adaletin tesisi ve gerekse güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız ile yargı organlarımız arasında üst seviyede uyum ve anlayış en iyi şekilde sürdürülmektedir. Bundan sonra da sürdürülmeye devam edecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:38
Öğle
12:29
İkindi
16:11
Akşam
19:10
Yatsı
20:34

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Çıçek Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.