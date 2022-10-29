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Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Yaşar'dan Anıtkabir ziyareti

29.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı sanatçı Ebru Yaşar, konser için gittiği Ankara'da Cumhuriyetinin 99. yıl dönümünde Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Ziyaretinin ardından Ebru Yaşar, Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezerken, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri başında dua etti.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Ankara Yenimahalle Belediyesi Cumhuriyet Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ı Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu. 7'den 70'e herkesin bulunduğu salon hınca hınç doldu.

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CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN KONSER VERDİ

Konser için Ankara'ya gelen sanatçı Ebru Yaşar, Cumhuriyetinin 99. yıl dönümünde Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Dün gece de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hayranları ile sahnede buluşan Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu başkentli hayranları ile paylaştı.

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