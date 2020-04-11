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Cumhuriyet Caddesi’nde araç parkı pazartesi gününden itibaren yasaklandı

BAYBURT HABERLERİ  | 11.04.2020 08:15 | Son Güncelleme

Bayburt’ta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nca Saathane Meydanı’ndan Dörtyol Kavşağı’na kadar Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç parklanmalarına yasak getirildi.Kovid-19’la mücadeleye yönelik Bayburt’ta alınan tedbirlere yenileri eklendi.

Cumhuriyet Caddesi’nde araç parkı pazartesi gününden itibaren yasaklandı

Bayburt’ta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nca Saathane Meydanı’ndan Dörtyol Kavşağı’na kadar Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç parklanmalarına yasak getirildi.
Kovid-19’la mücadeleye yönelik Bayburt’ta alınan tedbirlere yenileri eklendi. Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen kurul toplantısında Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya yoğunluğu ve hareketliliğini azaltmak üzere yeni kararlar alındı.
Buna göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde Saathane Meydanı’ndan başlayarak Dörtyol Kavşağı’na kadar olan kısımda araç parklanmaları 13.04.2020 tarihinden itibaren yasaklandı. Ayrıca yayaların trafik akışı istikametinde yürümelerinin sağlanması için kaldırımlara bariyer yerleştirilmesi kararlaştırıldı.
Kararda şu ifadelere yer verildi: “Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. ve 26. Maddeleri gereğince Sayın Valimiz Cüneyt Epcim başkanlığında toplanarak; 27. ve 72. Maddeleri gereği Cumhuriyet Caddesi’nde yaya yoğunluğunu ve hareketliliğini azaltmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır;
1-Cumhuriyet Caddesi’nde yayaların trafik akışı istikametinde yürümelerinin temini için yaya kaldırımlarının bariyerlerle düzenlenmesine,
2-Cumhuriyet Caddesi üzerinde Saathane Meydanı’ndan Dörtyol Kavşağı’na kadar 13.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araçların park yapmasının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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