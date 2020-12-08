7 Aralık Üniversitesinde “Cumhuriyet Dönemi İlk Nüfus Sayımında Kilis” adlı e-konferans gerçekleştirildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın konuşmacı olarak katıldığı, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi İlk Nüfus Sayımında Kilis” adlı e- konferans, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il müdürleri, daire amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve basın temsilcileri katıldı.

Program, Rektör Karacoşkun’un selamlama konuşmasıyla başladı. Rektör Karacoşkun, program ortaklarından olan Valiliğe ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Rektör Karacoşkun, “Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 7 Aralık Kurtuluş Günü’ne Özel 7 Kitap adlı bir projemiz vardı. Bugün itibarıyla ilk baskıları çıkardık. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Valimize, Belediye Başkanımıza, YÖK’e ve diğer kurumlarımıza kitaplarımızı takdim edeceğiz. Şanlıurfa Milletvekilimiz aynı zamanda üniversitemizde de geçmişte öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Halil Özşavlı’yı bu konferans aracılığıyla dinlemekten mutluluk duyuyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Programın devamında Kilis Valisi Recep Soytürk, “Bugün salgın nedeniyle oldukça sade geçti. Bu açıdan çok üzüntülüyüz. İnşallah seneye 100. yıl kutlamalarımızı coşkuyla kutlayabiliriz” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “İşgal altında esarete karşı birlik ve beraberlik içerisinde var olma mücadelesi veren Kilis, tüm insanlığın örnek alacağı bir zaferi gerçekleştirmiştir” diyerek, Kilislilerin 7 Aralık Kurtuluş Günü’nü kutladı. AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, “Ben de bugün 99. yıl dönümünü kutladığımız istiklalimizin tescillendiği 7 Aralık Kurtuluş Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Selamlama konuşmalarının ardından Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, konferansına başladı.

Doç. Dr. Halil Özşavlı, 1927 yılında Kilis’in toplam nüfusunun 45 bin 765 olduğunu belirterek, Kilis’in Milli Mücadele dönemi öncesinde ve sonrasında yapılan nüfus sayımları üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Özşavlı, Kilis’e bağlı birçok yerleşim yerinin, sınırın diğer tarafında kalmış olması nedeniyle şehrin olumsuz olarak etkilendiğini söyledi. Konferansın devamında Özşavlı, savaş sonrasında şehrin sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bununla birlikte bu dönemde meydana gelen salgının da Kilis’i ciddi şekilde etkilediğini arşiv belgeleri aracılığıyla açıkladı. Özşavlı, konferansın devamında, nüfusun mesleki olarak ziraat, sanayi, ticaret, serbest meslek ve devlet memurluğu sınıflarından oluştuğunu vurguladı. Bu dönem itibariyle şehirdeki okuryazar oranlarını, trahom salgınının etkilerini, sağlık imkanlarını, dinî yapının dağılımını, şehirde konuşulan dilleri ve şehrin sosyolojik yapısını ayrıntılı olarak açıklayarak konferansını tamamladı. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, katılımcılara teşekkür ederek tüm Kilislilerin kurtuluş gününü kutladı.

