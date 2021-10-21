YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı

Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı

21.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı

MANİSA (AA) - Teniste "Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Turnuvası", 10 ilden 30 sporcunun katılımıyla Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Akıncıları Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Hükümet Konağı'nın arkasında yapılan 3 kortta gerçekleştiriliyor.

Lisanslı tenisçi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya'nın da aralarında bulunduğu 24'ü erkek, 6'sı kadın 30 sporcu, birincilik için mücadele ediyor.

Turnuvanın başhakemi Cengiz Oktay, ilçedeki tesislerin son derece güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise ilçeyi spor merkezi haline getirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını bildirdi.

Turnuva, 24 Ekim'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandıManisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
13:00
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Cansu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.