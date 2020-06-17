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Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden, Başkan Atay’a pazar yeri teşekkürü

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.Normalleşme süreci ile birlikte Efeler’de kurulan semt pazarlarında da değişiklikler yapılmıştı.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.
Normalleşme süreci ile birlikte Efeler’de kurulan semt pazarlarında da değişiklikler yapılmıştı. Efeler Belediyesi tarafından yapılan duyuru sonrasında Çarşamba günleri Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Nevzat Biçer Parkı Otopark Alanında tezgah açılabileceği bildirilmişti. Alınan bu karar sonrasında Cumhuriyet Mahallesi sakinleri adına Mahalle Muhtarı Ahmet Ören, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.
“Halkçı Başkan olduğunu gösterdi”
Nevzat Biçer Pakı Otopark Alanı’na tekrar Pazar kurulması için mahalle sakinleri ile birlikte komisyon kurduklarını belirten Muhtar Ören; “Yaşanan bu virüs salgınından etkilenmeyen kimse kalmadı. Etkilenenlerden birisi de pazar yerleriydi. Salgınla mücadele kapsamında valilik, kaymakamlık ve belediye başkanlığının ortak kararı ile belirli noktalarda pazarlar açılması için düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 1,5 ay burada semt pazarı kurulmuştu. Mahalle sakinlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrasında herkesin bundan memnun olduğunu gözlemledik. Çünkü bizlere yakın semt pazarı maalesef yoktu. Alışverişini yapmak isteyen vatandaşlarımız ya eski otogar alanında kurulan pazara ya da Efekent Kapalı Pazar yerine gitmek zorunda kalıyordu. Mahallemizin bu hizmetlerden geri kalmaması adına bir komisyon oluşturduk ve yaptığımız çalışmalar sonrasında başkanımız Fatih Atay Bey’e ziyarette bulunduk ve burada semt pazarı kurulmasını talep ettik. Alınan kararla birlikte artık her Çarşamba günleri Nevzat Biçer Parkı Otopark Alanı’nda semt pazarımız kurulacak. Başkanımız, isteğimize kulak vererek pazarın kurulmasını sağladı ve halkçı başkan olduğunu bizlere gösterdi. Bizleri dinleyerek, talebimize kulak veren Başkanımız Fatih Atay’a, mahallelim ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada kurulacak olan pazar yerini sadece Cumhuriyet Mahallesi değil, yakın olan tüm mahalleliler kullanabilecek” dedi.
Efeler Belediyesi tarafından alınan kararla artık her Çarşamba günü, pazar yerine tahsis kaydı bulunan sadece üretici ve köylüler, Nevzat Biçer Parkı Otopark Alanına tezgah açabilecek.

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