Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti

İSTANBUL (AA) - Kartal Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Anadolu Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Savcısı olan Günaydın'ın karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya paylaşımında, ''İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın bugün vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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