SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardık! A Milli Takım Galler ile 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı

Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardık! A Milli Takım Galler ile 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı

22.11.2023 00:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler’e konuk oldu. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı. Bu sonuçla A Milli Takım D Grubunu lider tamamlarken EURO 2024 kuralarına 2. torbadan katılmaya hak kazandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadı'nda oynanan mücadelede Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çaldı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken A Milli Takım grubu lider olarak tamamladı ve EURO 2024 kuralarına 2. torbadan katılmaya hak kazandı. Grubun bir diğer maçında ise Hırvatistan Ermenistan'ı mağlup ederek D Grubu'nda ikinci sıranın sahibi oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

229a966d-26bb-4f49-800a-a1f6dbef0391

Ev sahibi ekip Galler mücadeleye golle başladı. Bir anda topla buluşan Neco Williams vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın solundan top yerden ağlarla buluştu. Galler, 7. dakikada A Milli Takımımız önünde 1-0 öne geçti.

JAMES VURDU...

c0b5a299b4774f417ea4da51c1e91823

26' Ceza sahası sol çaprazında savunmamızdan seken topa gelişine vuran Jordan James'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

NET GOL KAÇTI

07323887-5a0b-4c63-9bf6-7cf590fd2016

42' Milli Takım'da Yusuf Yazıcı ceza sahası içinde kafayla topu indirdi. Kerem, kaleye yakın mesafeden vuruşunu yaptı, ancak top üstten auta çıktı.

KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ

ee9758f899dc93725087207f18c4e42d

Kullanılan köşe vuruşunda Samet topa iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak, Galler kalecisi Ward gole izin vermedi.

GOOOOL!

816c8c80f3c9dbd359cbc3af72e5e96a

Kenan Yıldız ceza sahası içine yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Yazıcı hata yapmadı ve 70. dakikada millilere beraberlik golünü getirdi.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

81f5bfd3-6ea1-4180-8682-32e84d2883c0

A Milli Takım formasıyla Galler'e deplasmanda gol atan ilk oyuncu Yusuf Yazıcı olurken, milliler Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katılmaya hak kazandı.

BEKLE BİZİ EURO2024

7b20646a-d690-4da8-94ca-e8153cbea670

Bu sonuçla Ay-yıldızlılar D Grubunu 17 puanla lider tamamladı ve kuraya 2. torbadan katılmayı garantiledi

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

F_e7olZXYAAEIXl

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü. Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamına yakını doldu.

MONTELLA İLE NAMAĞLUP!

fd1dbc1b8db74ddca349f46f39d782e8

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde dördüncü maçına Galler karşısında çıktı. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 2 gol görmüştü. Bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Montella, çıktığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Takım'da sakatlık! 32. dakikada oyundan alındıA Milli Takım'da sakatlık! 32. dakikada oyundan alındı
Grupta sıralama değişti! İşte puan durumuGrupta sıralama değişti! İşte puan durumu
Başkanlar PFDK'lık oldu!Başkanlar PFDK'lık oldu!
Anahtar Kelimeler:
Galler son dakika a milli takım montella a milli futbol takımı atan milli takım grubu türkiye a milli türkiye a erden maçın
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı

İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı

Grupta sıralama değişti! İşte puan durumu

Grupta sıralama değişti! İşte puan durumu

Ronaldo kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"

Ronaldo kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"

Ronaldinho'nun başı yine dertte!

Ronaldinho'nun başı yine dertte!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.