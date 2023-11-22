Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardık! A Milli Takım Galler ile 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadı'nda oynanan mücadelede Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çaldı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken A Milli Takım grubu lider olarak tamamladı ve EURO 2024 kuralarına 2. torbadan katılmaya hak kazandı. Grubun bir diğer maçında ise Hırvatistan Ermenistan'ı mağlup ederek D Grubu'nda ikinci sıranın sahibi oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Ev sahibi ekip Galler mücadeleye golle başladı. Bir anda topla buluşan Neco Williams vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın solundan top yerden ağlarla buluştu. Galler, 7. dakikada A Milli Takımımız önünde 1-0 öne geçti.

JAMES VURDU...

26' Ceza sahası sol çaprazında savunmamızdan seken topa gelişine vuran Jordan James'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

NET GOL KAÇTI

42' Milli Takım'da Yusuf Yazıcı ceza sahası içinde kafayla topu indirdi. Kerem, kaleye yakın mesafeden vuruşunu yaptı, ancak top üstten auta çıktı.

KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ

Kullanılan köşe vuruşunda Samet topa iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak, Galler kalecisi Ward gole izin vermedi.

GOOOOL!

Kenan Yıldız ceza sahası içine yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yusuf Yazıcı hata yapmadı ve 70. dakikada millilere beraberlik golünü getirdi.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

A Milli Takım formasıyla Galler'e deplasmanda gol atan ilk oyuncu Yusuf Yazıcı olurken, milliler Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katılmaya hak kazandı.

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Bu sonuçla Ay-yıldızlılar D Grubunu 17 puanla lider tamamladı ve kuraya 2. torbadan katılmayı garantiledi

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü. Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamına yakını doldu.

MONTELLA İLE NAMAĞLUP!

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde dördüncü maçına Galler karşısında çıktı. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 2 gol görmüştü. Bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Montella, çıktığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi.





