Cumhuriyet Üniversitesi’nden engellilere destek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla VKS üzerinden düzenlenen panelde, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, her zaman engellilere destek olduklarını ve olacaklarını vurguladı.

Engelliler ile ilgili çalışmalara öncülük eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) bir ilke imza attı. CENGEL 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Video Konferans Sistemi(VKS)yöntemiyle “Engel Tanımayanlar” başlıklı panel düzenledi. Panele Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tarih Öğretmeni Selman Devecioğlu, Türkçe İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını bitiren Çiğdem Alim ve 11 yaşındaki rehbercik Elif Nur Epik katıldı.

“Her zaman yanlarında olacağız’’

Panelde açıklamalarda bulunan Rektör Alim Yıldız, 2016 tarihinde açılan CENGEL Birimi aracılığıyla birçok çalışma yaptık. Engelli kardeşlerimize yönelik hem üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz ve çalışanlarımız hem de şehirdeki engelli dernekleriyle ortak programlar yaptık. Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın evlerinden alınmasına yönelik çalışmalar yaptık. Engelli kardeşlerimizin kitaplarını yayınladık. Merkezî Kütüphanemize ve İlahiyat Fakültesi kütüphanesine görme engelli kardeşlerimiz için bilgisayarlar temin ettik ve bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız ve onların önünü açabileceğimiz bütün projelerde varız ” şeklinde konuştu.

Türkçe İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik 11 yaşında yaşadığı kaza sonucu engelli olduğunu anlatarak, “Engelli kardeşlerimizi kâğıt üzerinde değerlendirmemek lazım. Onlarla beraber olmak gerekiyor. Onlara fırsat verildiği zaman güzel başarıların geleceğini biliyorum” dedi.

Mustafa Epik’in konuşması sırasında kızı rehbercik Elif Nur Epik babasının konuşmasını işitme engellileri için Türkçe İşaret Diliyle anlattı.