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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

14.05.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
nihat ozdemir kimse bizden alamaz biz o kadar hazirlik yapti vsvs diye naralar atiyordu ne olduuuuuu
kandırın kandırın nasıl olsa meydan boş.
uefa da çok mütevazi yahu bir alıyor bir veriyor ne yaptığı belli değil olsun yine de iyi bir gelişme hedef 2023

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