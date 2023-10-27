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Cumhuriyetin 100. yılı İÇEM’de coşkuyla kutlandı

27.10.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (İÇEM) Cumhuriyetin 100. yılı büyük coşku ve heyecanla kutlandı.

Cumhuriyetin 100. yılı İÇEM’de coşkuyla kutlandı

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (İÇEM) Cumhuriyetin 100. yılı büyük coşku ve heyecanla kutlandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın da katılım gösterdiği kutlamada öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde hazırladıkları oratoryo ve şiir okuma gösterilerini izleyicilere sundular.

“CUMHURİYET HEPİMİZ İÇİN BİRER ONUR VE GURUR KAYNAĞI”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına siz değerli öğretmen arkadaşlarımla ve kıymetli öğrencilerimizle başlamanın mutluluğu içerisindeyim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu içerisine girdiğimiz ilk andan itibaren hepimizi sardı. Bu ülkede yaşayan herkes için bu günleri görmek onur ve gurur kaynağıdır. Bundan sonraki yüzüncü yıllarımız bugün burada bulunan çocuklarımıza emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bu vatanı yüceltecek olan gelecek nesiller olacaktır. Nice güzel yüzyıllarımızın ve kutlamalarımızın olmasını temenni ederim.”

Törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışmasında derece alan İÇEM öğrencilerine hediyeleri, Prof. Dr. Fuat Erdal ve Prof. Dr. Zerrin Turan tarafından takdim edildi. İÇEM Müdiresi Prof. Dr. Zerrin Turan, program kapsamında hazırlanan öğretmenlere ve öğrencilerine emekleri için teşekkürlerini iletti.

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