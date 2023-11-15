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Cumhuriyetin 2. asrına Kepez’den 22. kütüphane

15.11.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetin ilanının 100. yılında Akdeniz bölgesinin en büyüğü olan Antalya Kütüphanesi’ni şehirle ve öğrencilerle buluşturan Kepez Belediyesi, Cumhuriyetin ikinci asrında ise Necmettin Erbakan Kütüphanesi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetin 2. asrına Kepez’den 22. kütüphane

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, değer verdiği öğrencileri kitap ve ders çalışma ortamıyla buluşturmak amacıyla ilçeye 22 kütüphane yapacaklarını açıklamıştı. Bu kütüphanelerin 21’inin yapımı tamamlandı. Son kütüphane projesinin yapımında ise sona gelindi. 22 kütüphane projesinin amiral gemisi olan Antalya Kütüphanesi, Cumhuriyetin ilanının 100. yılının kutlandığı 29 Ekim’de kapılarını misafirlerine açtı. Alanında Akdeniz bölgesinin en büyüğü olan Antalya Kütüphanesi’nin, 1 milyon kitap koleksiyonu ve aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesi bulunuyor.

CUMHURİYET’İN 100. YILINA ANTALYA KÜTÜPHANESİ

Öğrencilerin ders çalışabileceği şekilde tasarlanan ve 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan Antalya Kütüphanesi, dünya küresi şeklindeki mimarisiyle, konferans salonuyla, sergi alanlarıyla, çocuk kütüphanesiyle, tefrişatıyla, üniversiteye yakınlığı ve zengin kitap koleksiyonuyla şehrin kültür ve eğitim hayatına katkı sağlayacak yatırım oldu.

Kepez Belediyesi, 22 kütüphane projesinin son ayağını Cumhuriyetin ikinci asrında hizmete açmayı planlıyor. Kepez Belediyesi, 22. kütüphanesini Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı’nda yer alan eski MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesine yapıyor. Fabrikanın 870 metrekare kullanım alanı olan sosyal tesis binası kütüphaneye dönüştürülüyor. Yüklenici firma, geçtiğimiz aylarda sosyal tesis binasında yenileme çalışması başlattı. Kütüphane binasının tadilat, elektrik, mekanik ve tesisat imalatları ile mobilya tefrişat işlerinin yapımında yüzde 90’lar seviyesine gelindi.

TÜTÜNCÜ’DEN ERBAKAN’A VEFA

MKE Antalya Pil Fabrikası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan çeşitli pil ve bataryaları üretmek amacıyla kuruldu. 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Başbakan Yardımcısıydı. Erbakan’ın, fabrikanın kuruluşunda emeği de büyüktü. Kepez Belediye Meclisi, bu emeğe hürmeten Pil Fabrikası’ndaki kütüphaneye ‘Necmettin Erbakan ismini verdi.

AÇILIŞ CUMHURİYETİN İKİNCİ ASRINDA

Kepez Belediyesi, öğrencilerin ders çalışabileceği şekilde tasarladığı ve 50 bin kitap kapasitesi bulunan Necmettin Erbakan Kütüphanesi’ni, Cumhuriyet’in ikinci asrının bir eseri olarak, önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlanıyor.

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