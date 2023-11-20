Cumhuriyet’in anısına ve Olimpiyat Şampiyonun adına güreş turnuvası düzenlendi

Merkezefendi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına istinaden Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına ve Denizli’nin Olimpiyat Şampiyonu Hasan Güngör adına güreş turnuvası düzenlendi. Ege bölgesinde gerçekleştirilen en büyük organizasyonlardan birisi olan U13 yaş ve U17 kategorisindeki birçok farklı ilden güreşçilerin katıldığı ve kıyasıya mücadelenin olduğu güreş turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda düzenlendi. U13 ve U17 yaş gruplarından 11 kategoride 44 sporcuya madalyaları ve güreş turnuvasına katılım sağlayan 35 antrenöre plaketleri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun tarafından verildi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ERKEK GÜREŞ TAKIMI 4 KATEGORİDE BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

Merkezefendi Belediyesi erkek güreş takımından; Ahmet Bal 44 kiloda birinci, Yiğit Ali Özcan 62 kiloda birinci, Emre Kızılkaya 60 kiloda birinci, Muhammet Ali Şipal 71 kiloda birinci, Serhat Abay 80 kiloda üçüncü ve Mahmut Aksungur 92 kiloda ikincilik elde ederken müsabakalarda toplam 88 güreşçiye madalyaları takdim edildi. Güreş turnuvasında centilmenliğin ve dostluğun kazandığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Güreş turnuvasında mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak ata sporumuz olan güreşlerimizi tekrardan canlandırmak istedik. Merkezefendi Belediyemizin bünyesinde bir güreş takımımız da var. Burada olan tüm sporcularımıza destek olmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Hasan Güngör U13-U17 Güreş Turnuvası’nda dereceye giren sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, ata sporumuz güreşi Merkezefendi’mizde yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

