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Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA HABERLERİ  | 22.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Amasya'da, 106 yaşında yaşamını yitiren Mukime öğretmen için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 106 yaşında hayatını kaybeden, Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Merzifon Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Furatoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Furatoğlu'nun vasiyeti gerçekleştirilerek tabutun üzerine Türk bayrağı sarıldı. Cenaze namazından sonra Furatoğlu'nun naaşı, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünü eğitime adamış koca bir çınarı daha ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği binlerce öğrenci gibi bizler de kendisini minnetle yad edeceğiz. Mukime Öğretmen'ime Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

- Mukime Furatoğlu kimdir?

Aslen Erzurumlu olan Furatoğlu, babasının görevi dolayısıyla 1914 yılında Rize'de doğdu.
Subay olan babası, Furatoğlu henüz 6 aylıkken 1. Dünya Savaşı'nda Erzurum Cephesi'nde şehit oldu.

5 yaşında annesinin evliliği dolayısıyla Merzifon'a taşınan ve 1935 yılında öğretmen okulundan mezun olan Mukime öğretmen, İstanbul'da göreve başladı. Yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan ve 1971 yılında emekli olan Furatoğlu, erkek kardeşinin yaşadığı Merzifon ilçesine yerleşti.

Furatoğlu, günlerini öğrencilerinin fotoğraflarına bakarak, Kur'an-ı Kerim ve güncel kitaplar okuyarak geçiriyordu.

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