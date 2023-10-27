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Cumhuriyetle yaşıt asırlık çınarın gözünden 100. yıl

27.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Siirt’te yaşayan 100’den fazla torun sahibi 115 yaşındaki Hazal Sadak, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanı dönemindeki zorlukları anlattı.

Cumhuriyet’in 100. yılına girmesiyle Kurtuluş Savaşı zamanını ve savaş sonrası Cumhuriyet ilanını hatırladığını dile getiren 7 çocuk ve 100’den fazla torun sahibi olan 115 yaşındaki Hazal Sadak, yaşadığı zorlukları Kürtçe anlattı.

Savaş döneminde, buğdayı el değirmeni ile öğütüp günlerce bulgur yediklerini belirten Sadak, elinde olan tespihi ile ülkemiz ve geleceği için sürekli dualar ettiğini belirtti.

Sadak, "115 yaşındayım, 7 çocuğum ve yaklaşık 100’den fazla torunum bulunmaktadır" dedi.

Hazal Sadak’ın gelini Mehtap Sadak, Hazal Sadık’ın en küçük gelini olduğunu belirterek, kaynanasının şu an 115 yaşında olduğunu ve 40 yıldır yanında olduğunu dile getirdi.
"4 erkek 5 kız olmak üzere 9 tane çocuğu fakat İki kızı vefat ettiğinden dolayı şu anda toplam 7 çocuğu bulunmaktadır" diyen Sadak, "İhtiyarlıktan dolayı tam hatırlamıyor fakat 100’e yakın torunu ve torununun torunu bulunmaktadır. Ben henüz evlenmeden eşi vefat etmişti. Tahmini olarak 45 yıl önce vefat etti. Eski savaşları anlatıyor, hiçbir şeyin olmadığını, herkesin savaşa gittiğini ve sürekli buğday yediklerini söylüyordu. Eşi vefat ettiği zaman en küçük çocuğu 15 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.

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