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Cüneyt Arkın'dan ABD'ye: Sen bizi ne sandın lan

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Yeşilçam filmlerinin sembol isimlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Arkın, ABD'ye ve Donald Trump'a tepkilerini dile getirdi.

'Eyy Amerika' diyerek sözlerine başlayan Arkın, şöyle konuştu:

"Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun."

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cüneyt arkın Trump tepki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çanakkale şeçavaşını sen şark illerinden gelenlerle yendin şu an o ruh var mı sanıyorsun kimse erdoğanın savaş politakasının arkasında durmaz
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