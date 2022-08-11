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Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın'dan duygusal paylaşım: Babam çıkıp şimdi gelse...

11.08.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Haziran ayında, 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın, kendisi gibi oyuncu oğlu Murat Arkın, duygusal bir paylaşım yaptı. Instagram'dan çocukken ağabeyi Kaan Cüreklibatır ve babası ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak gördüğü rüyayı anlatan Murat Arkın, "Ne muhteşem bir geceydi... 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni!' diye..." ifadelerine yer verdi.

Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın'dan duygusal paylaşım: Babam çıkıp şimdi gelse...

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da evinde kalbinin durması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Birçok unutulmaz filme imza atan sanatçı için 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenmiş, cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan ve binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Usta oyuncunun büyük oğlu Murat Arkın, duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

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"DUDAĞIYLA ATEŞİMİ ÖLÇTÜ"

Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babası ve ağabeyi Kaan Cüreklibatır'ın yer aldığı bir kareyi paylaşıp gördüğü rüyayı bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerine anlattı. Murat Arkın, şu mesajı yazdı:

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"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni' diye. Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

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Cüneyt Arkın Murat Arkın
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