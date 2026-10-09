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Ayda 250 bin Euro nafaka istemişti! Wanda Nara Icardi'ye borçlu çıktı! Mahkemeden şaşırtan karar

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, bir dönem evli olduğu Wanda Nara'yla boşanma sürecinin sonuna geldi. Mauro Icardi ve Wanda Nara, mahkeme kararıyla resmen boşandı. Boşanmanın ardından mahkemenin nafaka kararı gündeme geldi.

Ayda 250 bin Euro nafaka istemişti! Wanda Nara Icardi'ye borçlu çıktı! Mahkemeden şaşırtan karar
Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, bir süredir eski eşi Wanda Nara'yla boşanma sürecindeydi. Mahkeme süreci devam ederken birçok sorun ve sansasyon yaşayan Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma sürecinde sona gelindi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara, resmen boşandı. Mahkeme; ünlü çifti boşadı ve boşanmanın ardından Icardi bir paylaşım yaparak konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Icardi yaptığı paylaşımda, "RESMÎ BOŞANMA KARARI 08.10.2026. Milano Mahkemesi, evliliğimin sona erdiğine hükmeden kararı verdi. Mahkeme, eş olarak aylık 250.000 euro nafaka talebini reddetti. Adalet, kendisinin ekonomik olarak geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğunu değerlendirdi.

Ayda 250 bin Euro nafaka istemişti! Wanda Nara Icardi ye borçlu çıktı! Mahkemeden şaşırtan karar 1

"TAZMİNAT TALEBİ DE REDDEDİLDİ"
Boşanma sonrası tazminat/nafaka niteliğindeki talebi de reddedildi. Mahkeme, evlilik süresince kariyerinden fedakârlık etmek zorunda kaldığının kanıtlanmadığına karar verdi. Aksine, tanınırlığının benimle yaptığı evlilikten kaynaklandığını ve profesyonel faaliyetlerinin evlilik sırasında genişlediğini belirtti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:
"Nara, evlilikten sonra aile hayatının ve iki küçük kız çocuğunun ihtiyaçları nedeniyle daha önce başlamış olan sanat kariyerini feda etmek zorunda kaldığını ileri sürmüştür. Ancak bu durum kanıtlanmamıştır.

Ayda 250 bin Euro nafaka istemişti! Wanda Nara Icardi ye borçlu çıktı! Mahkemeden şaşırtan karar 2
Aksine, Nara'nın tanınırlığının, Inter'in oyuncusu ve kaptanı olan ve İtalya'da oldukça ünlü bulunan Icardi ile yaptığı evlilikten kaynaklandığı düşünülmektedir."

Mahkeme kararında, söz konusu mesleki fedakârlık iddiasını kabul etmedi ve buna bağlı olarak telafi edici nitelikte bir ödeme yapılmasını da reddetti. Wanda Nara ayrıca dava masraflarının üçte ikisini Icardi'ye geri ödeyecek.

Bu, nafaka talebinin ilk reddi de değil. Hakim Anna Cattaneo, haziranda verdiği ara kararda dava sürerken istenen geçici nafakayı da kabul etmemişti.

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