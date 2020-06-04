Cüneyt Arkın Türkan Şoray'la bu sahnenin hikayesini anlattı! 'Sakın gözlerine bakma ölürsün'

Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arkın, bir de anısını kaleme aldı... Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda 'Ölürsem öleyim' diye isyan ettim ve baktım gözlerine.

Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı."

ARIM, BALIM, PETEĞİM FİLMİNİN KONUSU

Filmde, bir kadının sevdiği adama yıllar sonra kavuşması konu edilir. Dedektiflik yapan Mehmet, son işinde sosyete çapkını Harun’u takip eder. Harun bir iş adamının karısıyla beraberdir. Mehmet bunu tespit edince durumu iş adamına anlatır. İş adamı da Harun’u öldürmeye karar verir. Mehmet’in kızı Zeynep bu cinayeti engellemek için gidip Harun’u uyarır. Bu ziyarette Zeynep, Harun’a âşık olur.