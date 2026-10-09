Haysiyet'in kamera arkası görüntüleri gündem oldu! Doğukan Güngör el frenini çekmeyi unuttu

Kanal D’nin sevilen dizisi Haysiyet’in setinde yaşanan heyecan dolu anlar, kamera arkası görüntüleriyle gündeme geldi. Dizideki performansıyla dikkat çeken Doğukan Güngör, çekimler sırasında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

El frenini çekmeyi unuttuğu için kaymaya başlayan kamyonu fark eden Güngör, kamyonu durdurmak için harekete geçti.

Ünlü oyuncunun, hareket halindeki aracın camından içeri girerek kamyonu durdurmaya çalıştığı anlar kameralara kaydedildi. Set ekibine heyecan dolu anlar yaşatan görüntüler, kısa sürede gündem oldu.