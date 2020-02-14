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Cüneyt Çakır 5 yıl sonra Trabzonspor'un iç saha maçını yönetecek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Cüneyt Çakır, 19 Eylül 2015 tarihinde yönettiği olaylı Trabzonspor-Galatasaray müsabakasının ardından ilk kez Bordo-Mavili ekibin iç saha maçında düdük çalacak.

Trabzonspor'un 16 Şubat Pazar günü 16:00'da Sivasspor'la oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır, Karadeniz ekibinin 19 Eylül 2015'te Galatasaray ile oynadığı olaylı maçın ardından tam 1612 gün sonra Bordo-Mavililerin iç saha maçında düdük çalacak.

İLK DIŞ SAHA MAÇINI DA 4 SENE SONRA YÖNETMİŞTİ

Cüneyt Çakır, 2015'teki tartışmalı hakem hatalarının olduğu maçın ardından, ilk Trabzonspor'un maçını 27 Nisan 2019'da yönetmişti. Deneyimli hakem, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında düdük çalmıştı.

(Ajansspor)

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cüneyt çakır Trabzonspor Sivasspor Galatasaray Fenerbahçe hakem

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eyyamci cuneyt
cakirida yenecez
Bu hafta Galatasarayımız kazanırsa 2. sıraya yükselme ihtimali var. Zaten rakiplerinizin çoğu potada koya koya ilerleyeceğiz artık.
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