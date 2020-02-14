Cüneyt Çakır 5 yıl sonra Trabzonspor'un iç saha maçını yönetecek

Trabzonspor'un 16 Şubat Pazar günü 16:00'da Sivasspor'la oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır, Karadeniz ekibinin 19 Eylül 2015'te Galatasaray ile oynadığı olaylı maçın ardından tam 1612 gün sonra Bordo-Mavililerin iç saha maçında düdük çalacak.
Cüneyt Çakır, 2015'teki tartışmalı hakem hatalarının olduğu maçın ardından, ilk Trabzonspor'un maçını 27 Nisan 2019'da yönetmişti. Deneyimli hakem, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında düdük çalmıştı.
(Ajansspor)
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