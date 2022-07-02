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Cüneyt Çakır'dan radikal karar geliyor! İlk kez açıkladı...

02.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon Türkiye'de hakemlik yapıp yapmayacağı ile ilgili konuştu. "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor" diyen Çakır, yurt dışından kendisine gelen teklifleri de açıkladı.

Cüneyt Çakır'dan radikal karar geliyor! İlk kez açıkladı...

Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası, İBB Maltepe Sahil Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı final maçını; Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Anadolu İlk Derece Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı ve Hasan Turgut da izledi.

Turnuvanın öncesinde gerçekleşen 'Şöhretler Maçı'nda ise ünlü futbolcular Hami Mandıralı, Sefer Gezer, Tarık Taşgün, Mehmet Ekşi, Can Arat ve Ömer Gülen ter döktü. Eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği şöhretler maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Şöhretler maçının ardından gerçekleşen final maçını ise FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Anadolu Bilgi İşlem takımı, finaldeki rakibi Kadıköy'ü penaltılarda 4-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

"ÇOK KEYİFLİ BİR ORGANİZASYONDU"

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Mücadelenin ardından konuşan Cüneyt Çakır, "Öncelikle çok keyifli bir akşamdı. Bu organizasyonda emeği olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Türk adaletinin çok değerli mensuplarının düzenlediği, Anadolu Adliyesi'nin 10. kez düzenlediği turnuvaya aslında geçen yıllarda da çok katılmak istemiştik fakat bizim yoğun programımızdan dolayı nasip olmamıştı. Ancak bugüne nasip oldu. Gerçekten de çok keyifli bir organizasyon oldu. Finale kalan takımlar gerçekten de çok centilmence bir maç oynadılar, onları da tebrik ediyorum. İzleyenler de çok keyif aldılar, bizler için de unutulmaz bir akşam oldu" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR"

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Çakır, bu sezon Türkiye'de hakemlik yapıp yapmayacağı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı;

"TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşamasına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım."

(DHA)

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