Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'a dev görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Hırvatistan ile İngiltere arasında yapılacak yarı final maçını yönetecek.
FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Bjorn Kuipers olacak.
Fenerbahçe, Soldado'nun eli kırıldığını açıkladı!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin tutuklandığı iddia edildi!
Süper Lig'de Vagner Love ve Burak Yılmaz takası
Volkan Demirel'de flaş açıklama!
G.Saray istedi, dünya devine gitti!
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı
Aras Özbiliz Beşiktaş'tan ayrılıyor
Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!
PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi
Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!
Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
Okuyucu Yorumları 8 yorum