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Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'a dev görev

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 09.07.2018 20:05 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Hırvatistan - İngiltere maçını yönetecek.

Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'a dev görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Hırvatistan ile İngiltere arasında yapılacak yarı final maçını yönetecek.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Bjorn Kuipers olacak.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Hırvatistan-İngiltere

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
buna nasıl görev veriyorlar şaşırıyorum iyi idare ediyor herhalde ondan yada ülkemizdeki maçlarını takip etmiyorlar
helal olsun
yakışır gururumuza ????
Yine finali vermediler...
Final Mazic ya da Senegalli siyah incinin o zaman.
Demekki final yönetemeyek
final işi olmadı desenize
allahh bee hırvatları yakıcak kesin.. inglizler bu işi biliyor valla
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