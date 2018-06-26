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Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 26.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

Nijerya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Cüneyt Çakır'ın hareketi, karşılaşmaya damga vurdu. Messi'nin ilk yarıda kullandığı frikik öncesi barajın yerini ayarlayan Cüneyt Çakır'ın, kendi bulunacağı noktaya geçerken Cristiano Ronaldo'nun yaptığı gibi derin nefes ve pozisyon alması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

2018 Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır konuşulmaya devam ediyor.

Nijerya-Arjantin maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, 34. dakikada yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Arjantin'in Messi ile 34. dakikada kullanacağı frikik öncesi Cüneyt Çakır Nijerya barajını ayarladıktan sonra kendi bulunacağı noktaya geçti. Cüneyt Çakır'ın bu esnada Critsiano Ronaldo gibi nefes ve pozisyon alması dikkatlerden kaçmadı.

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Cüneyt Çakır'ın bu hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır dünya kupası Arjantin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam collina gibi efsane olma yolunda. bir ronaldomuz yok ama cüneyt cakırımız var.
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