Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

2018 Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır konuşulmaya devam ediyor.

Nijerya-Arjantin maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, 34. dakikada yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Arjantin'in Messi ile 34. dakikada kullanacağı frikik öncesi Cüneyt Çakır Nijerya barajını ayarladıktan sonra kendi bulunacağı noktaya geçti. Cüneyt Çakır'ın bu esnada Critsiano Ronaldo gibi nefes ve pozisyon alması dikkatlerden kaçmadı.

Cüneyt Çakır'ın bu hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cüneyt Çakır topun gerisinde pic.twitter.com/REX9ubrvnN — FUTBOL SERVİSİ (@Futb0lServisi) 26 Haziran 2018





