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Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da düdük çalacak

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Hilal ile Al Nassr arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da düdük çalacak

FIFA hakemi Cüneyt Çakır, lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 29 Mart 2019 Cuma günü oynanacak ve TSİ 20.40'ta başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Video Yardımcı Hakem olarak Mete Kalkavan, Asistan Video Yardımcı Hakem olarak Ali Palabıyık'ın görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Suudi Arabistan al hilal al nassr

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