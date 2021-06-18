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Cüneyt Köz: Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım

18.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'un yeniden anlaşmaya vardığı Cüneyt Köz, yaptığı açıklamada, "Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Köz: Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelere devam edilen ve 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilen Cüneyt Köz’den ilk açıklama geldi.

Tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edeceğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

29 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük arma altında oynamaktan, savaşmaktan her zaman gurur duydum. Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım."

Bu açıklamanın ardından Bursaspor taraftarları Cüneyt Köz için olumlu mesajlar yolladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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