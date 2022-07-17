Cüneyt Özdemir'in bu sözleri Hıncal Uluç'a mı? "Vasat, kibirli, faşist, beleşçi..."

Yoğun bakımda tedavi gören Hıncal Uluç sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hıncal Uluç'un öldüğüne dair iddialar Twitter'da gündemdeyken Cüneyt Özdemir bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Özdemir isim vermeden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Asıl konuşmamız gereken bu kadar vasat, kibirli, faşist, beleşçi, bencil ve herkesin ortak nefretini kazanmış bir adama yıllarca yazı yazdırılması, abilenilmesi, yaltaklanılması olmalı. Köşe yazarlığında 'ne olunmaması gerektiğinin' simgesiydi.Tam da hak ettiği gibi uğurlanıyor!"

Cüneyt Özdemir isim vermese de takipçileri bu sözlerin hedefindeki ismin Hıncal Uluç olduğunu düşündü. Bu sebeple kimi yorumlarda "Ölmek üzere olan birisine bu sözlerle saldırmak ağır" denilirken kimi yorumlarda ise destek mesajları yazıldı.

Özdemir bu sözlerin hedefindeki ismi ise henüz açıklamadı.

HINCAL ULUÇ ÖLDÜ MÜ?

Nazif Karaman Uluç'un öldüğü haberlerine dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hıncal Uluç’un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

