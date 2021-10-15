Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 12-3 yenerek Hollanda'da yapılacak eleme müsabakalarına katılmayı hak etti.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 12-3 yenerek olimpiyat elemelerindeki beşinci galibiyetini aldı. Daha önce Macaristan'ı uzatmalarda 6-5, Brezilya'yı 12-2, Avusturya'yı 11-1, Slovakya'yı 10-4 yenen kadın milliler, Norveç'e 8-3 mağlup olmuştu.
Türkiye Kadın Milli Takımı, 5-9 Aralık tarihlerinde Hollanda'da, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek eleme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Erkek Milli Takımı ise son maçında Finlandiya'ya 10-9 mağlup oldu. Ay-yıldızlar daha önce Kırgızistan'ı 10-3 ve 14-5, Tayvan'ı 9-4, Kazakistan'ı 10-4, Brezilya'yı ise 10-5 mağlup etmişti.
Hollanda'daki eleme müsabakalarına kadınlarda Türkiye'nin yanında Letonya, erkeklerde ise Finlandiya ile Çekya katılma hakkı elde etti.
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