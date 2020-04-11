YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çürük ağaç başına iş açmıştı, o vatandaş konuştu: “Ağacı oyduğumuzu ispat etsinler, kendimi o ağaca asarım”

Çürük ağaç başına iş açmıştı, o vatandaş konuştu: “Ağacı oyduğumuzu ispat etsinler, kendimi o ağaca asarım”

SAMSUN HABERLERİ  | 11.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık ilçesinde çektiği ve kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası, başına iş açan 38 yaşındaki İlkay Gümüşsu, hakkında atılan iddiaların asılsız olduğunu, herhangi cezai işlemin bulunmadığını anlattı.İstanbul’da inşaat işçiliği ile geçimini sağlayan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan ‘korona virüs’ salgını sonrasında işten ayrılarak memleketi Samsun’un Ayvacık ilçesine gelen 38 yaşındaki 3 çocuk babası İlkay Gümüşsu, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşları gülümsetmek için çürük bir ağacın içinde çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Samsun’un Ayvacık ilçesinde çektiği ve kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası, başına iş açan 38 yaşındaki İlkay Gümüşsu, hakkında atılan iddiaların asılsız olduğunu, herhangi cezai işlemin bulunmadığını anlattı.
İstanbul’da inşaat işçiliği ile geçimini sağlayan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan ‘korona virüs’ salgını sonrasında işten ayrılarak memleketi Samsun’un Ayvacık ilçesine gelen 38 yaşındaki 3 çocuk babası İlkay Gümüşsu, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşları gülümsetmek için çürük bir ağacın içinde çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşım sonrası olayın farklı yerlere çekildiğini anlatan İlkay Gümüşsu, hakkında ortaya atılan tamamen asılsız olduğunu belirterek tepki gösterdi.

"İspat etsinler, kendimi o ağaca asacağım”
Başından geçenleri anlatan Gümüşsu, “Şaka maksatlı kısa bir video çektim. Ama bu video başka yerlere çekildi. Ağacın 3’te 2’sini oyarak çıkarttığım haberleri yayımlandı. Orman İşletme’nin yasal işlem yaptığı belirtildi ancak kurumun böyle bir açıklaması da yok. Ayrıca benim hakkımda da herhangi bir soruşturma yok. Ne emniyete ifadeye çağrıldım ne de başka bir şey. Yaşanan olay, sadece eşimin babasının ifadesine başvurulmasından ibarettir. Eğer bu ağacın içinin 3’te 2’sinin ben veya kayınpederim kesici aletle oyarak zarar verdiğimizi ispat etsinler, ben o ağaca kendimi asarım. Bu kadar iddia ediyorum. Hodri meydan diyorum. Bilirkişi raporuyla bu iddialarını ispat etsinler. Son kez olmak üzere yalnızca size konuşuyorum. Sadece sizlerin doğru haberciliğini gördüm bu süreçte. Aslı astarı olmayan haberler yapılıyor. Hakaretlere maruz kalıyoruz. Bizim o ağacın 3’te 2’sini oyarak çıkardığımızı ispat etsinler tekrardan mertçe söylüyorum ben o ağaca kendimi asacağım. O ağacın içindeki çürümüş görüntüyü biz nasıl verebiliriz. Ağacın içi tamamen çürümüş siyah bir renk almış. Ağaçta herhangi bir keser izi ya da kesici alet izi yok. Hakkımda olur olmadık haber yapanlar içinde gereken suç duyurusunda bulunacağım. Benim anlamadığım hangi bilirkişi, hangi orman şefi bu ağacın 3’te 2’sini çıkardığımızı iddia edebiliyor” dedi.

“80 yaşındaki biri o ağacı nasıl oyabilir?”
Paylaşım sonrası yapılan haberler yüzünden çokça hakarete maruz kaldığını belirten Gümüşsu, “Asılsız haberler yüzünden hakaret alıyoruz. Ne amaçla bu haberler yapılıyor anlamış da değilim. Bu şekilde ormanda istedikleri kadar ağaç gösterebilirim. Kayınpederim 80 yaşına yakın birisi. Yaşlı bir adamın işi gücü yok ağacı oyacak. Böyle bir mantık var mı? İnsan eliyle bu ağacın içinin çıkartılıp nasıl oyulabileceğinin cevabını istiyorum. Kendi sosyal medya hesabımdan paylaştığım bir olay sonrası aldığımız hakaretleri sayamıyoruz” şeklinde konuştu.
Gümüşsu, hakkında yapılan asılsız haberler hakkında gerekli işlemleri yapacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu

Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Samsun Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:54
Öğle
12:41
İkindi
16:21
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Cem Eczanesi
Ilkadim
Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor"

Sağlık Müdürü Oruç: "Sağlık çalışanları kahramanca bir hizmet sunmaya devam ediyor"

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.